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28 сентября, 08:57

В России за сутки выявили 40 тысяч случаев заражения ковидом

За минувшие сутки в России выявили 40 017 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

При этом было подтверждено 111 летальных исходов. Госпитализировано с ковидом за последние 24 часа 3300 человек, это на 9,6% меньше, чем днём ранее. Всего с начала пандемии зарегистрировано 20 909 731 случай заражения. Выздоровело за сутки 61 515 человек, что больше на 3,3% по сравнению с данными на 27 сентября. Число поправившихся за всё время достигло 19 321 826 человек.

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Ранее врач перечислил редкие, но весьма неприятные симптомы ковида. Вирусолог Павел Волчков объяснил, что иногда при заражении дыхательных путей бывает косвенная инфекция ЖКТ. Она же может сопровождаться иммунной реакцией кишечно-желудочного тракта.

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Freepik

Светлана Оперук
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