В России за сутки выявили 40 тысяч случаев заражения ковидом

При этом было подтверждено 111 летальных исходов. Госпитализировано с ковидом за последние 24 часа 3300 человек, это на 9,6% меньше, чем днём ранее. Всего с начала пандемии зарегистрировано 20 909 731 случай заражения. Выздоровело за сутки 61 515 человек, что больше на 3,3% по сравнению с данными на 27 сентября. Число поправившихся за всё время достигло 19 321 826 человек.