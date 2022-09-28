В России за сутки выявили 40 тысяч случаев заражения ковидом
За минувшие сутки в России выявили 40 017 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
При этом было подтверждено 111 летальных исходов. Госпитализировано с ковидом за последние 24 часа 3300 человек, это на 9,6% меньше, чем днём ранее. Всего с начала пандемии зарегистрировано 20 909 731 случай заражения. Выздоровело за сутки 61 515 человек, что больше на 3,3% по сравнению с данными на 27 сентября. Число поправившихся за всё время достигло 19 321 826 человек.
Ранее врач перечислил редкие, но весьма неприятные симптомы ковида. Вирусолог Павел Волчков объяснил, что иногда при заражении дыхательных путей бывает косвенная инфекция ЖКТ. Она же может сопровождаться иммунной реакцией кишечно-желудочного тракта.
Новости
Пушилин отправился в Москву для завершения юридической части вхождения ДНР в состав России
сегодня в 08:54
"Единая Россия" попросила ФАС проверить обоснованность роста цен на товары для мобилизованных
сегодня в 08:53
Пушилин: Вся территория ДНР в конституционных границах будет освобождена
сегодня в 08:48
Freepik