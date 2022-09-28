"Единая Россия" попросила ФАС проверить обоснованность роста цен на товары для мобилизованных

"Единая Россия" обратилась в Генпрокуратуру и Федеральную антимонопольную службу с просьбой разобраться с ростом цен на товары для мобилизованных. Об этом сказано в телеграм-канале партии.

По словам депутата Александра Якубовского, торговые сети стали завышать цены на все товары, в которых нуждаются мобилизованные и добровольцы, в том числе на лекарственные препараты, что недопустимо.

"Есть ситуации, когда государственная система должна реагировать быстро и жёстко. Например, когда потерявшие совесть и страх "бизнесмены" кратно завышают цены на все товары, в которых нуждаются мобилизованные и добровольцы", — указал он.

Парламентарий уточнил, что речь не идёт о вооружении или амуниции, в цене набрали спальные мешки, термобельё и различная дополнительная экипировка. Аналогичная ситуация с комплектованием дополнительных индивидуальных аптечек, кратно выросли цены на перевязочные материалы, жгуты и медпрепараты.

"Наживаться сейчас на наших защитниках, их семьях — недопустимо", — добавил Якубовский.

Этот вопрос также поднимался на встрече губернатора Приморья Олега Кожемяко с заместителем руководителя управления ФАС Сергеем Пузыревским. Глава региона призвал сосредоточиться на магазинах, торгующих подобной продукцией. В некоторых из них пустая аптечка стоила 300 рублей, а стала стоить три тысячи, подсумок для сброса пустых магазинов вырос в цене с 400 рублей тоже до трёх тысяч.

"Магазины говорят, что это поставщики. Здесь необходимо проследить цепочку и определить, на основании каких доводов у них выросли цены на порядок", — добавил Кожемяко.

Пузыревский подтвердил, что ФАС займётся этим вопросом. По его словам, существенное повышение стоимости товаров вызывает вопросы со стороны населения и необходимо разобраться в причинах этого.