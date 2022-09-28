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28 сентября, 08:24

Сделку VK по продаже MY.GAMES назвали очень удачным и продуманным решением

IT-эксперт Костунов назвал сделку VK по продаже MY.GAMES продуманным решением

Сделка VK и LETA Capital по продаже второму подразделения MY.GAMES является достаточно осознанным и продуманным решением. Как напомнил в беседе с Лайфом IT-эксперт Илья Костунов, разговоры о сделке начались ещё весной этого года.

"Сделка выглядит весьма удачно — обе стороны остаются в плюсе. Новый владелец MY.GAMES сможет ускорить рост на международном рынке, а VK получит новые денежные средства для инвестиций в свои проекты", — отметил Костунов.

При этом он подчеркнул, что у VK остаётся сервис VK Play, который продолжает работать и развиваться в направлении игр.

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Напомним, накануне стало известно, что VK объявил о продаже за 642 миллиона долларов подразделения MY.GAMES управляющему партнёру LETA Capital Александру Чачаве. Сделка включает все активы MY.GAMES вместе с принадлежащими ей студиями и игровыми продуктами.

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ТАСС / Владислав Шатило

Максим Плетнёв

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