Сделку VK по продаже MY.GAMES назвали очень удачным и продуманным решением

Сделка VK и LETA Capital по продаже второму подразделения MY.GAMES является достаточно осознанным и продуманным решением. Как напомнил в беседе с Лайфом IT-эксперт Илья Костунов, разговоры о сделке начались ещё весной этого года.

"Сделка выглядит весьма удачно — обе стороны остаются в плюсе. Новый владелец MY.GAMES сможет ускорить рост на международном рынке, а VK получит новые денежные средства для инвестиций в свои проекты", — отметил Костунов.

При этом он подчеркнул, что у VK остаётся сервис VK Play, который продолжает работать и развиваться в направлении игр.