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28 сентября, 08:16

Меркель призвала серьёзно относиться к словам Путина

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель призвала Запад серьёзно относиться к словам президента РФ Владимира Путина. Об этом политик заявила, выступая на открытии Фонда федерального канцлера Гельмута Коля.

"Вы должны серьёзно относиться к его словам. Не отмахиваться от них, как от блефа, а серьёзно относиться к ним: это ни в коем случае не признак слабости, а признак политической мудрости, которая помогает сохранить пространство для манёвра или, что не менее важно, даже разработать новый", — приводит её слова издание Süddeutsche Zeitung.

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А ранее глава Сербии Александр Вучич заявил, что президент России Владимир Путин не блефует, когда говорит о защите своей страны "любыми средствами" при угрозе применения против РФ ядерного оружия. Так он прокомментировал слова российского лидера о том, что Запад перешёл всякую грань в своей антироссийской политике, постоянно высказывая угрозы в адрес Москвы.

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Getty Images / Adam Berry

Александра Вишнякова

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