Меркель призвала серьёзно относиться к словам Путина

"Вы должны серьёзно относиться к его словам. Не отмахиваться от них, как от блефа, а серьёзно относиться к ним: это ни в коем случае не признак слабости, а признак политической мудрости, которая помогает сохранить пространство для манёвра или, что не менее важно, даже разработать новый", — приводит её слова издание Süddeutsche Zeitung.