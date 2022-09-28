Сенатор Климов: Покинувшие Россию граждане смогут вернуться без последствий
Россияне, которые покинули страну, смогут в любое время вернуться без правовых последствий. Об этом в телеграм-канале заявил глава Комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов.
"Те, кто из "отъехавших" закон не нарушал, могут вернуться без правовых последствий в любой момент. Россия — правовое государство", — написал он.
Сенатор отметил, что, согласно Конституции РФ, граждане, не имеющие описанных законодательством особых обременений, имеют право покинуть территорию страны. Но если таковые имеются, то нарушителей ждёт наказание в соответствии с Административным или Уголовным кодексом. Причём, подчеркнул Климов, каждый случай является сугубо индивидуальным, а заниматься им должны компетентные органы. Однако, добавил он, некоторым россиянам, покинувшим страну, всё-таки не удастся избежать моральной ответственности.
"Упущенную ими самими выгоду и потери от скороспелого побега за границу им вряд ли кто покроет, а принесёт ли большинству беглецов удачу оставление Отечества в опасности — большой вопрос", — отметил Климов.
Ранее погранслужба Казахстана сообщила о росте числа въезжающих из РФ. Она организовала взаимодействие с российским пограничным ведомством, а также работает совместно с компетентными государственными органами. А силовики Белоруссии начали отслеживать уклонистов из РФ. В устной форме им приказано следить за "квартирами на сутки", а также новыми автомобилями с российскими номерами. Накануне Кремль ответил на вопрос о числе уехавших на фоне мобилизации мужчин.
ТАСС / АР / Zurab Tsertsvadze