Читатели Daily Mail считают, что за инцидентом на газопроводах "Северный поток" стоит Администрация Президента США Джозефа Байдена. Об этом сообщает РИА "Новости", изучив комментарии под статьёй британского таблоида о резком падении давления на трёх нитках трубопровода, который обеспечивал Европу российским газом.

Причины произошедшего до сих пор не известны, но у аудитории Daily Mail нет других "подозреваемых", кроме Байдена, который мечтает поставлять европейцам свой сланцевый газ по завышенным ценам.

"Думаю, это сделал Байден. Ранее они на это намекали", — предположил один из читателей таблоида.

"Месяцами ранее Байден заявил, что он это сделает, и вот он это сделал", — напомнил второй.

"Это похоже на очередную провокацию ЦРУ", — предполагает третий.