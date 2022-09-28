В атаке на "Северный поток" заподозрили Байдена
Читатели Daily Mail обвинили Джо Байдена в атаке на "Северный поток"
Читатели Daily Mail считают, что за инцидентом на газопроводах "Северный поток" стоит Администрация Президента США Джозефа Байдена. Об этом сообщает РИА "Новости", изучив комментарии под статьёй британского таблоида о резком падении давления на трёх нитках трубопровода, который обеспечивал Европу российским газом.
Причины произошедшего до сих пор не известны, но у аудитории Daily Mail нет других "подозреваемых", кроме Байдена, который мечтает поставлять европейцам свой сланцевый газ по завышенным ценам.
"Думаю, это сделал Байден. Ранее они на это намекали", — предположил один из читателей таблоида.
"Месяцами ранее Байден заявил, что он это сделает, и вот он это сделал", — напомнил второй.
"Это похоже на очередную провокацию ЦРУ", — предполагает третий.
"И зачем Путину приказывать взорвать газопровод, когда он может по желанию остановить его работу? Тут пахнет ЦРУ", — заключил ещё один читатель Daily Mail.
Напомним, 26 сентября стало известно о резком падении давления на нитке А "Северного потока – 2", она была заполнена техническим газом. Позже сообщалось, что падение давления зафиксировали и на обеих нитках газопровода "Северный поток". В компании Nord Stream AG подчеркнули, что одновременные разрушения на трёх нитках обоих газопроводов носят беспрецедентный характер. Не исключено, что к ЧП могла привести диверсия, а шведские сейсмологи даже зафиксировали два взрыва в районе "Северных потоков".
Getty Images / Danish Defence