В Запорожье призвали изменить статус спецоперации на контртеррористический
Рогов: Статус спецоперации в Запорожской области должен быть изменён на контртеррористический
Власти Запорожской области призвали сменить статус специальной военной операции на территории региона. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на председателя движения "Мы вместе с Россией" и члена Главного совета областной администрации Владимира Рогова. По его словам, после того как большинство жителей Запорожья на референдуме высказались за присоединение к Российский Федерации, в регионе должна начаться контртеррористическая операция.
"Статус спецоперации в Запорожской области должен быть изменён на контртеррористический. Это позволит быстро и эффективно навести порядок на освобождённых территориях", — отметил Рогов.
Ранее Лайф сообщал, что за вхождение Запорожской области в состав России по итогам обработки 100% протоколов проголосовало 93,11% избирателей. В Мелитополе "за" оказались 96,78% участников референдума, в Мелитопольском районе — 90,01%. В Бердянске проголосовали "за" 94,10%, в Бердянском районе — 89,60%, в Васильевском районе — 90,47%. В Пологовском районе одобрили объединение территорий 88,79%, в Черниговском — 89,39%, а в Энергодаре — 95,25%.
ТАСС / Сергей Мальгавко