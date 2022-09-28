В Запорожье призвали изменить статус спецоперации на контртеррористический

Власти Запорожской области призвали сменить статус специальной военной операции на территории региона. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на председателя движения "Мы вместе с Россией" и члена Главного совета областной администрации Владимира Рогова. По его словам, после того как большинство жителей Запорожья на референдуме высказались за присоединение к Российский Федерации, в регионе должна начаться контртеррористическая операция.

"Статус спецоперации в Запорожской области должен быть изменён на контртеррористический. Это позволит быстро и эффективно навести порядок на освобождённых территориях", — отметил Рогов.