Врач перечислил редкие, но весьма неприятные симптомы ковида

К самым редким симптомам коронавируса относятся тошнота, диарея и рвота. Об этом сообщил руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ, вирусолог, кандидат медицинских наук Павел Волчков в беседе с Ura.ru.

По словам специалиста, иногда при заражении дыхательных путей бывает косвенная инфекция ЖКТ. Она же может сопровождаться иммунной реакцией кишечно-желудочного тракта.

"Редко, но коронавирус можно заметить в виде кишечного течения с тошнотой, диареей, рвотой. Это течение бывает, но крайне редко. В основном классическое грипповое течение", — сказал он.

Ковид также иногда способствует и появлению новых заболеваний. Так, при длительном течении к нему может присоединиться бактериальная инфекция. По словам Волчкова, это только утяжеляет заболевание. Например, появляется бактериальная пневмония, которая может быть причиной летального исхода.