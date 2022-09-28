Врач перечислил редкие, но весьма неприятные симптомы ковида
Вирусолог Волчков назвал тошноту, диарею и рвоту редкими симптомами коронавируса
К самым редким симптомам коронавируса относятся тошнота, диарея и рвота. Об этом сообщил руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ, вирусолог, кандидат медицинских наук Павел Волчков в беседе с Ura.ru.
По словам специалиста, иногда при заражении дыхательных путей бывает косвенная инфекция ЖКТ. Она же может сопровождаться иммунной реакцией кишечно-желудочного тракта.
"Редко, но коронавирус можно заметить в виде кишечного течения с тошнотой, диареей, рвотой. Это течение бывает, но крайне редко. В основном классическое грипповое течение", — сказал он.
Ковид также иногда способствует и появлению новых заболеваний. Так, при длительном течении к нему может присоединиться бактериальная инфекция. По словам Волчкова, это только утяжеляет заболевание. Например, появляется бактериальная пневмония, которая может быть причиной летального исхода.
Ранее вирусолог Валерий Локтев заявил, что Россия преодолеет пик заболеваемости ковидом через месяц. По словам эксперта, он уже достиг максимальных значений и пошёл на спад.
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