VK продаёт игровое подразделение MY.GAMES за $642 млн

VK объявил о завершении процедуры выбора покупателя игрового направления, которая длилась несколько этапов. MY.GAMES будет продано управляющему партнёру LETA Capital Александру Чачаве, рассказали в пресс-службе компании.

Сделка включает все активы MY.GAMES вместе с принадлежащими ей студиями и игровыми продуктами. Цена — 642 млн долларов. При этом сооснователь MY.GAMES Владимир Никольский продолжит развивать MY.GAMES и покинет компанию.

А VK планирует и дальше развивать собственные игровые сервисы под брендом VK Play — это самая крупная российская игровая площадка, которая была запущена в апреле нынешнего года. На ней аккумулированы каталог игр, облачный гейминг, стриминговая платформа VK Play Live, турнирная платформа, новостные медиа. Во главу VK Play встанет Василий Магурян, который руководил игровым направлением компании свыше восьми лет.