Чиновников могут обязать сообщать о склонении к коррупции

Комитет Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции на заседании поддержал законопроект об обязанности чиновников уведомлять о склонении их к совершению коррупционных правонарушений. Документ о внесении изменений в федеральный закон было рекомендовано депутатам принять на первом чтении. Об этом сообщила пресс-служба комитета ГД в телеграм-канале.

"Комитет по безопасности и противодействию коррупции на своём заседании 28 сентября рекомендовал Госдуме принять в первом чтении правительственный законопроект № 183172-8 "О внесении изменений в статью 12-1 Федерального закона "О противодействии коррупции", — говорится в сообщении.

Проект закона предлагает ввести для лиц, замещающих госдолжности субъектов РФ — руководителей и членов высшего органа исполнительной власти региона, депутатов заксобрания, членов избирательной комиссии, — обязанность уведомлять в течение пяти дней уполномоченные госорганы о том, что к ним обращались с целью склонить к совершению коррупционных правонарушений. Указывается, что такая норма уже действует на федеральном уровне.

По словам председателя Комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарёва, документ был разработан с учётом Национального плана противодействия коррупции на 2021–2024 годы, а в случае принятия новые нормы станут дополнительным профилактическим фактором предупреждения коррупции, поскольку ответственность будет наступать в том числе и за утаивание попыток склонить к взятке. Вместе с тем парламентарий отметил важность дальнейшего развития антикоррупционного законодательства.

Также Пискарёв подчеркнул, что необходимо внести в закон положения о защите со стороны государства чиновников, которые сообщили о склонении их к взятке. По его словам, у госслужащего в таких обстоятельствах должна быть уверенность в собственной безопасности.