Пушилин: Вся территория ДНР в конституционных границах будет освобождена

Глава ДНР Денис Пушилин уверен, что вся конституционная территория республики будет освобождена. Кроме того, по его словам, сейчас ДНР переходит к новой фазе ведения боевых действий.

"Могу сказать с абсолютной уверенностью: территория ДНР в конституционных границах будет освобождена. Сейчас мы выходим на новый этап ведения боевых действий. Всему своё время", — сказал он журналистам.