Пушилин: Вся территория ДНР в конституционных границах будет освобождена
Глава ДНР Денис Пушилин уверен, что вся конституционная территория республики будет освобождена. Кроме того, по его словам, сейчас ДНР переходит к новой фазе ведения боевых действий.
"Могу сказать с абсолютной уверенностью: территория ДНР в конституционных границах будет освобождена. Сейчас мы выходим на новый этап ведения боевых действий. Всему своё время", — сказал он журналистам.
Напомним, 27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях завершилось голосование на референдумах по вопросам вхождения в состав РФ. Результаты волеизъявления на участках в РФ уже подсчитаны и объявлены. Также ночью стало известно, что абсолютное большинство жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, голосовавших на местах, также высказались "за".
ТАСС / Егор Алеев