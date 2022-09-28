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Регион
Опубликовано 28 сентября 2022, 08:48
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Пушилин: Вся территория ДНР в конституционных границах будет освобождена

Глава ДНР Денис Пушилин уверен, что вся конституционная территория республики будет освобождена. Кроме того, по его словам, сейчас ДНР переходит к новой фазе ведения боевых действий.

"Могу сказать с абсолютной уверенностью: территория ДНР в конституционных границах будет освобождена. Сейчас мы выходим на новый этап ведения боевых действий. Всему своё время", — сказал он журналистам.

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Напомним, 27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях завершилось голосование на референдумах по вопросам вхождения в состав РФ. Результаты волеизъявления на участках в РФ уже подсчитаны и объявлены. Также ночью стало известно, что абсолютное большинство жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, голосовавших на местах, также высказались "за".

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ТАСС / Егор Алеев

Александра Вишнякова
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