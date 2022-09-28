Пушилин отправился в Москву для завершения юридической части вхождения ДНР в состав России
Глава ДНР Денис Пушилин выехал в Москву для завершения юридической части вхождения республики в состав России. Об этом заявил корреспонденту ТАСС сам политик.
"Документ на руках, протокол на руках, теперь путь в Москву. Еду прямо сейчас", — сказал Пушилин.
Он также поблагодарил всех жителей республики, участвовавших в референдуме, и назвал каждого из них героем.
Напомним, 27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях завершилось голосование на референдумах по вопросам вхождения в состав России. Пушилин уже заявлял, что референдум в ДНР состоялся, и результаты голосования он назвал "просто колоссальными". ЦИК республики обработала 100 процентов протоколов, всего на референдуме за вхождение ДНР в состав РФ проголосовало 99,23 процента избирателей.
ТАСС / Николай Тришин