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28 сентября, 08:54

Пушилин отправился в Москву для завершения юридической части вхождения ДНР в состав России

Глава ДНР Денис Пушилин выехал в Москву для завершения юридической части вхождения республики в состав России. Об этом заявил корреспонденту ТАСС сам политик.

"Документ на руках, протокол на руках, теперь путь в Москву. Еду прямо сейчас", сказал Пушилин.

Он также поблагодарил всех жителей республики, участвовавших в референдуме, и назвал каждого из них героем.

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Напомним, 27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях завершилось голосование на референдумах по вопросам вхождения в состав России. Пушилин уже заявлял, что референдум в ДНР состоялся, и результаты голосования он назвал "просто колоссальными". ЦИК республики обработала 100 процентов протоколов, всего на референдуме за вхождение ДНР в состав РФ проголосовало 99,23 процента избирателей.

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ТАСС / Николай Тришин

Марина Калегина

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