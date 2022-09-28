Пушилин отправился в Москву для завершения юридической части вхождения ДНР в состав России

Глава ДНР Денис Пушилин выехал в Москву для завершения юридической части вхождения республики в состав России. Об этом заявил корреспонденту ТАСС сам политик.

"Документ на руках, протокол на руках, теперь путь в Москву. Еду прямо сейчас", — сказал Пушилин.

Он также поблагодарил всех жителей республики, участвовавших в референдуме, и назвал каждого из них героем.