Команда "КамАЗ-мастер" не стала подписывать документ, критикующий РФ, для участия в ралли "Дакар"
Команда РФ "КамАЗ-мастер" отказалась подписывать документ Международной автомобильной федерации (FIA) для участия в ралли-марафоне "Дакар". Как отметили в пресс-службе команды, данная анкета носит политический характер.
"Участие российских спортсменов в ралли "Дакар" обусловлено необходимостью подписания анкеты Международной автомобильной федерации (FIA), осуждающей российскую спецоперацию на Украине. По нашему мнению, содержание данного документа носит политический характер, а также нарушает принципы равных условий для спортсменов", — говорится в сообщении.
В команде подчеркнули, что считают для себя невозможным подписание таких документов и участие в соревнованиях на подобных условиях. Там также отметили, что спортсмены всегда остаются со своей родиной, особенно тогда, когда она находится в непростой ситуации.
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Напомним, что на ралли "Дакар", которое проходило в январе текущего года, экипаж команды "КамАЗ-мастер" под управлением Дмитрия Сотникова второй раз кряду стал победителем в зачёте грузовиков. В общем же зачёте весь пьедестал почёта был у представителей России, которые были вынуждены соревноваться без флага нашей страны: следом за Сотниковым расположились Эдуард Николаев и Антон Шибалов.