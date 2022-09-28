Команда "КамАЗ-мастер" не стала подписывать документ, критикующий РФ, для участия в ралли "Дакар"

Команда РФ "КамАЗ-мастер" отказалась подписывать документ Международной автомобильной федерации (FIA) для участия в ралли-марафоне "Дакар". Как отметили в пресс-службе команды, данная анкета носит политический характер.

"Участие российских спортсменов в ралли "Дакар" обусловлено необходимостью подписания анкеты Международной автомобильной федерации (FIA), осуждающей российскую спецоперацию на Украине. По нашему мнению, содержание данного документа носит политический характер, а также нарушает принципы равных условий для спортсменов", — говорится в сообщении.

В команде подчеркнули, что считают для себя невозможным подписание таких документов и участие в соревнованиях на подобных условиях. Там также отметили, что спортсмены всегда остаются со своей родиной, особенно тогда, когда она находится в непростой ситуации.