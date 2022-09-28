Украина начала розыск людей, участвовавших в организации референдумов

Компетентные органы Украины начали розыск граждан страны, принявших участие в организации референдумов на неподконтрольных Киеву территориях. Об этом сообщил украинский МИД.

В ведомстве заявили, что все граждане Украины, "принявшие участие в организации этого действа", понесут справедливое наказание в соответствии с нормами Уголовного кодекса.

"Компетентные органы Украины уже принимают меры по их розыску и привлечению к ответственности", — сказано в записи на сайте МИД.