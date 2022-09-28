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28 сентября, 09:21

Небензя пригрозил Киеву, что процесс с референдумами может "пойти дальше"

Постпред РФ при ООН Небензя заявил, что процесс с референдумами может "пойти дальше"

Если Киев не изменит свою политику, процесс состоявшихся в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях референдумов может пойти дальше. Об этом предупредил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

"Сегодня от Киева отвернулось население не только Крыма и Донбасса, но и Херсонской, Запорожской областей. И этот процесс неизбежно пойдёт дальше, если в Киеве не осознают своих ошибок и стратегических просчётов и не начнут, наконец, руководствоваться интересами своих граждан", — сказал он во время выступления в Совбезе ООН.

Небензя указал на провал попыток Киева сорвать частичную мобилизацию

Небензя указал на провал попыток Киева сорвать частичную мобилизацию

По мнению Небензи, украинский народ хочет мира, однако этот сценарий не входит в планы Лондона и Вашингтона, зарабатывающих миллиарды долларов на чужой беде.

"Иначе бы они не одёрнули Киев в марте этого года, когда мирное соглашение было уже в пределах досягаемости", — добавил постпред.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров назвал итоги референдумов закономерным финалом многолетнего гнёта со стороны Киева. Он назвал историческим день, когда завершились референдумы, и поздравил всех россиян с вхождением в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

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Media.un.org

Артур Лапсаков

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