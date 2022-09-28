Небензя пригрозил Киеву, что процесс с референдумами может "пойти дальше"

Если Киев не изменит свою политику, процесс состоявшихся в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях референдумов может пойти дальше. Об этом предупредил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

"Сегодня от Киева отвернулось население не только Крыма и Донбасса, но и Херсонской, Запорожской областей. И этот процесс неизбежно пойдёт дальше, если в Киеве не осознают своих ошибок и стратегических просчётов и не начнут, наконец, руководствоваться интересами своих граждан", — сказал он во время выступления в Совбезе ООН.

По мнению Небензи, украинский народ хочет мира, однако этот сценарий не входит в планы Лондона и Вашингтона, зарабатывающих миллиарды долларов на чужой беде.

"Иначе бы они не одёрнули Киев в марте этого года, когда мирное соглашение было уже в пределах досягаемости", — добавил постпред.