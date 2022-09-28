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28 сентября, 09:18

Уволившихся в запас контрактников отнесли к приоритетной категории при мобилизации

Контрактники, уволившиеся после службы в запас, попадают в перечень приоритетных категорий граждан при частичной мобилизации. Соответствующие разъяснения опубликовал портал "Объясняем.рф".

При этом подчёркивается, что подпасть под мобилизацию могут и россияне, прошедшие срочную службу и уволившиеся после этого в запас.

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Тем временем в военном комиссариате Еврейской автономной области объяснили, почему под объявленную в России частичную мобилизацию подпадают граждане, вовсе не служившие ранее в армии.

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ТАСС / AP

Максим Плетнёв

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