Уволившихся в запас контрактников отнесли к приоритетной категории при мобилизации

Контрактники, уволившиеся после службы в запас, попадают в перечень приоритетных категорий граждан при частичной мобилизации. Соответствующие разъяснения опубликовал портал "Объясняем.рф".

При этом подчёркивается, что подпасть под мобилизацию могут и россияне, прошедшие срочную службу и уволившиеся после этого в запас.