Лавров: Россия переживает судьбоносный этап в своей истории

Россия переживает судьбоносный этап в своей истории, а отечественная дипломатия продолжит отстаивать национальные интересы, честь и достоинство страны. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

"Сегодня наша страна переживает судьбоносный этап в своей истории. Не будет преувеличением сказать, что определяется будущее мирового порядка и место России в нём. И, как всегда, с дипломатов спрос особый", — сказал он на церемонии гашения марки, посвящённой 220-летию учреждения МИД РФ.