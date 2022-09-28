Лавров: Россия переживает судьбоносный этап в своей истории
Россия переживает судьбоносный этап в своей истории, а отечественная дипломатия продолжит отстаивать национальные интересы, честь и достоинство страны. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
"Сегодня наша страна переживает судьбоносный этап в своей истории. Не будет преувеличением сказать, что определяется будущее мирового порядка и место России в нём. И, как всегда, с дипломатов спрос особый", — сказал он на церемонии гашения марки, посвящённой 220-летию учреждения МИД РФ.
По словам Лаврова, дипломатам предстоит и далее настойчиво и творчески работать на международной арене над выполнением принимаемых руководством страны решений по отстаиванию национальных интересов, чести и достоинства, исторического наследия России.
Ранее китайский финансист Чеа Хенг Хе спрогнозировал превращение России в сверхдержаву благодаря Сибири. По прогнозу эксперта, не помешают этому и изменения климата в мире. Напротив, это раскроет потенциал пустующих земель на территории Сибири, а в битве с глобальным потеплением Россия может стать настоящим победителем.
VK / МИД России