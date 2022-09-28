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28 сентября, 09:50

Лавров: Россия переживает судьбоносный этап в своей истории

Россия переживает судьбоносный этап в своей истории, а отечественная дипломатия продолжит отстаивать национальные интересы, честь и достоинство страны. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

"Сегодня наша страна переживает судьбоносный этап в своей истории. Не будет преувеличением сказать, что определяется будущее мирового порядка и место России в нём. И, как всегда, с дипломатов спрос особый", — сказал он на церемонии гашения марки, посвящённой 220-летию учреждения МИД РФ.

По словам Лаврова, дипломатам предстоит и далее настойчиво и творчески работать на международной арене над выполнением принимаемых руководством страны решений по отстаиванию национальных интересов, чести и достоинства, исторического наследия России.

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VK / МИД России

Артур Лапсаков

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