Песков назвал глупыми предположения о "причастности" России к ЧП на "Северных потоках"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков счёл глупыми и абсурдными предположения о якобы причастности Москвы к ЧП на газопроводах "Северный поток".

"Это достаточно предсказуемо, а также предсказуемо глупо высказывать такие версии. Предсказуемо глупо и абсурдно", — отметил представитель Кремля.