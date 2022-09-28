Песков назвал глупыми предположения о "причастности" России к ЧП на "Северных потоках"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков счёл глупыми и абсурдными предположения о якобы причастности Москвы к ЧП на газопроводах "Северный поток".
"Это достаточно предсказуемо, а также предсказуемо глупо высказывать такие версии. Предсказуемо глупо и абсурдно", — отметил представитель Кремля.
Он также добавил, что Россия будет настаивать на том, чтобы "Газпром", как собственник трубопроводов, участвовал в расследовании инцидента.
Напомним, ранее стало известно о резком падении давления на нитке А "Северного потока – 2", она была заполнена техническим газом. Позже сообщалось, что падение давления зафиксировали и на обеих нитках газопровода "Северный поток". В компании Nord Stream AG подчеркнули, что одновременные разрушения на трёх нитках обоих газопроводов носят беспрецедентный характер. Не исключено, что к ЧП могла привести диверсия, а шведские сейсмологи даже зафиксировали два взрыва в районе "Северных потоков".
Twitter / Forsvaret