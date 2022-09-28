В Китае рассказали, кто виноват в ЧП на "Северных потоках"
Китайский аналитик Лю Хун: За диверсиями на "Северных потоках" стоят Польша и США
Инциденты на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" являются диверсиями, к которым причастны Польша и Соединённые Штаты Америки. Об этом заявил заместитель главреда журнала Global агентства Синьхуа Лю Хун.
"Нельзя исключать подозрения в отношении Польши. Место взрыва находилось недалеко от Польши. Польша — самая антироссийская страна в Восточной Европе и самая благосклонная к Украине", — отметил он, добавив, что произошедшее случилось в связи с запуском в Польше газопровода Baltic Pipe.
Эксперт напомнил, что экс-глава МИД Польши Радослав Сикорский после происшествия написал в социальных сетях пост, в котором выразил благодарность Америке. Специалист также заметил, что в начале февраля этого года президент США Джо Байден сообщал, что при эскалации конфликта в Незалежной со стороны Москвы газопровод перестанет работать.
Лю Хун подчеркнул, что к инцидентам не причастен Берлин, так как ему это невыгодно: ФРГ нужны поставки голубого топлива из РФ после завершения украинского кризиса. Дания, по его мнению, тоже не виновата в произошедшем, даже учитывая то, что утечка газа произошла недалеко от этой страны. Говоря о причастности Москвы к диверсии, заместитель главреда журнала Global обратил внимание на то, что Россия скорее перекрыла бы поставки, чем устраивала бы такие инциденты.
Напомним, 26 сентября стало известно о резком падении давления на нитке А "Северного потока – 2", она была заполнена техническим газом. Позже сообщалось, что падение давления зафиксировали и на обеих нитках газопровода "Северный поток". В компании Nord Stream AG подчеркнули, что одновременные разрушения на трёх нитках обоих газопроводов носят беспрецедентный характер. Не исключено, что к ЧП могла привести диверсия, а шведские сейсмологи даже зафиксировали два взрыва в районе "Северных потоков".
Getty Images / Danish Defence