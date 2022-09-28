В Китае рассказали, кто виноват в ЧП на "Северных потоках"

Инциденты на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" являются диверсиями, к которым причастны Польша и Соединённые Штаты Америки. Об этом заявил заместитель главреда журнала Global агентства Синьхуа Лю Хун.

"Нельзя исключать подозрения в отношении Польши. Место взрыва находилось недалеко от Польши. Польша — самая антироссийская страна в Восточной Европе и самая благосклонная к Украине", — отметил он, добавив, что произошедшее случилось в связи с запуском в Польше газопровода Baltic Pipe.

Эксперт напомнил, что экс-глава МИД Польши Радослав Сикорский после происшествия написал в социальных сетях пост, в котором выразил благодарность Америке. Специалист также заметил, что в начале февраля этого года президент США Джо Байден сообщал, что при эскалации конфликта в Незалежной со стороны Москвы газопровод перестанет работать.