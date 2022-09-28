Пасечник обратился к Путину с просьбой рассмотреть вхождение ЛНР в состав РФ

Глава ЛНР Леонид Пасечник обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой рассмотреть вхождение республики в состав Российской Федерации по результатам прошедшего референдума. В своём обращении Пасечник указал, что на протяжении восьми лет жители Луганской Народной Республики подвергались жестоким обстрелам и геноциду со стороны киевского режима, но ни одно государство и ни одна международная организация не выступили с осуждением действий Киева в Донбассе. Все эти восемь лет только Россия оказывала и продолжает оказывать всеобъемлющую помощь жителям этих территорий.

"У нас нет никаких сомнений, что вместе мы добьёмся справедливости: военные преступники предстанут перед справедливым судом, а все, кто отдаёт преступные приказы, понесут заслуженное наказание", — говорится в обращении Пасечника.

Он добавил, что жители Луганщины искренне благодарны Путину за признание независимости республики в феврале 2022 года. Народ Донбасса, по словам Пасечника, осознаёт "историческую, культурную и духовную связь" с многонациональным народом России, считает свою землю частью нашей большой страны и уже восемь лет "бьётся за мечту — вернуться в родную гавань".