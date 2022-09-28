Береговая охрана Японии сообщила о запуске КНДР очередной ракеты

Японские сторожевые корабли призвали находящиеся в регионе суда в случае обнаружения обломков снаряда не приближаться к ним и сразу связываться с властями.

При этом предыдущий запуск северокорейской баллистической ракеты произошёл 25 сентября. А 9 сентября КНДР провозгласила себя ответственным ядерным государством. Соответствующий закон в числе прочего закрепляет за государством право нанесения превентивного ядерного удара по противнику в том случае, если угроза покажется Пхеньяну неизбежной.