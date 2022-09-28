НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
28 сентября, 09:30

Береговая охрана Японии сообщила о запуске КНДР очередной ракеты

Береговая охрана Японии сообщила об очередном запуске КНДР, предположительно, баллистической ракеты.

Японские сторожевые корабли призвали находящиеся в регионе суда в случае обнаружения обломков снаряда не приближаться к ним и сразу связываться с властями.

Названо условие для автоматического запуска ядерных ракет Северной Кореей

Названо условие для автоматического запуска ядерных ракет Северной Кореей

При этом предыдущий запуск северокорейской баллистической ракеты произошёл 25 сентября. А 9 сентября КНДР провозгласила себя ответственным ядерным государством. Соответствующий закон в числе прочего закрепляет за государством право нанесения превентивного ядерного удара по противнику в том случае, если угроза покажется Пхеньяну неизбежной.

Обложка ©

Shutterstock

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Япония
  • КНДР

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров