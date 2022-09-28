Стоит ли приходить в военкомат по повестке с адвокатом

Если у гражданина есть основания для отсрочки или освобождения от призыва на военную службу по мобилизации, то ему необходимо заранее подготовить пакет соответствующих документов вместе с юристом. Об этом Лайфу рассказал адвокат Алексей Михальчик.

"Зачастую люди получают предписания прибыть через несколько часов в военкомат. Поэтому моя рекомендация — заранее с адвокатом проконсультироваться, согласовать порядок действий, возможно, поручить ему подготовить какие-то документы, а именно официальное обращение военкому по месту жительства с указанием имеющихся документов, результатов обследований, документов, подтверждающих наличие иждивенцев, наличие детей, специальностей, которым рекомендовано предоставлять отсрочку от призыва", — уточнил юрист.

Если же человека, у которого есть отсрочка, всё же направили на дополнительную военную подготовку, то адвокат имеет право оспорить такое решение через суд. При этом Михальчик отметил, что призывникам приходить в военкомат со своим юристом вовсе не требуется. Во-первых, адвоката могут попросту технически отстранить от защиты мобилизованного, а во-вторых, это может повлечь за собой скандалы, резюмировал наш собеседник.