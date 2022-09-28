В Госдуме предложили ввести налог для неслуживших, чтобы покрыть кредитную амнистию

В России нужно ввести налог для людей, не служивших в армии, чтобы покрыть расходы на кредитную амнистию для мобилизованных. С таким предложением выступил депутат Госдумы Олег Нилов.

Депутат Олег Нилов предложил ввести военный налог для не служивших в армии. Видео © LIFE

"Давайте посчитаем все деньги, которые нам сегодня нужны. И тогда получим общую сумму, разделим её на число белобилетников, людей, не служивших в армии, а богатые в первую очередь в этот список должны попасть, им ещё пять процентов надо добавить вот на этот военный налог, и установим какую-то реальную либо процентную, либо рублёвую ставку. Это справедливо", — сказал парламентарий Лайфу.

Нилов при этом уточнил, что решать задачу по определению нюансов предстоит Правительству РФ, а со стороны депутатов важна инициатива.

"Я думаю, что даже те самые белобилетники с пониманием того, что эти деньги не просто растворятся в казне, а именно пойдут на компенсацию выплат, решений, проблем, с удовольствием будут выплачивать свой процент", — добавил Нилов.