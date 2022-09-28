В ЧП на "Северных потоках" не увидели угрозу экологической катастрофы

ЧП на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" едва ли приведут к экологической катастрофе, хотя риск незначительного ущерба окружающей среде существует. Об этом в беседе с РИА "Новости" рассказал бывший глава центра "Антистихия" МЧС России Владислав Болов.

По его словам, из-за того, что в воду попадает именно газ, а не, например, нефть, тяжёлые последствия экологии не грозят.

"Те живые организмы, которые попали в зону выброса газа, наверное, могли погибнуть, но применять термин экологическая катастрофа, на мой взгляд, нельзя. Сам газ не будет распространяться по морю — да, он выйдет наружу, принесёт какой-то вред, но слово "катастрофа" здесь не применимо", — сказал Болов.