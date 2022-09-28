В ЧП на "Северных потоках" не увидели угрозу экологической катастрофы
Эксперт Болов заявил, что инциденты на "Северных потоках" не угрожают экологии
ЧП на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" едва ли приведут к экологической катастрофе, хотя риск незначительного ущерба окружающей среде существует. Об этом в беседе с РИА "Новости" рассказал бывший глава центра "Антистихия" МЧС России Владислав Болов.
По его словам, из-за того, что в воду попадает именно газ, а не, например, нефть, тяжёлые последствия экологии не грозят.
"Те живые организмы, которые попали в зону выброса газа, наверное, могли погибнуть, но применять термин экологическая катастрофа, на мой взгляд, нельзя. Сам газ не будет распространяться по морю — да, он выйдет наружу, принесёт какой-то вред, но слово "катастрофа" здесь не применимо", — сказал Болов.
С ним согласился и другой специалист — бывший руководитель Российского центра подготовки спасателей Александр Гофштейн. Он подчеркнул, что аварии на нефтепроводах куда серьёзнее, чем то, что произошло на "Северных потоках".
Напомним, 26 сентября стало известно о резком падении давления на нитке А "Северного потока – 2", она была заполнена техническим газом. Позже сообщалось, что падение давления зафиксировали и на обеих нитках газопровода "Северный поток". В компании Nord Stream AG подчеркнули, что одновременные разрушения на трёх нитках обоих газопроводов носят беспрецедентный характер. Не исключено, что к ЧП могла привести диверсия, а шведские сейсмологи даже зафиксировали два взрыва в районе "Северных потоков".
Twitter / Forsvaret