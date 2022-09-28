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28 сентября, 09:48

В ЧП на "Северных потоках" не увидели угрозу экологической катастрофы

Эксперт Болов заявил, что инциденты на "Северных потоках" не угрожают экологии

ЧП на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" едва ли приведут к экологической катастрофе, хотя риск незначительного ущерба окружающей среде существует. Об этом в беседе с РИА "Новости" рассказал бывший глава центра "Антистихия" МЧС России Владислав Болов.

По его словам, из-за того, что в воду попадает именно газ, а не, например, нефть, тяжёлые последствия экологии не грозят.

"Те живые организмы, которые попали в зону выброса газа, наверное, могли погибнуть, но применять термин экологическая катастрофа, на мой взгляд, нельзя. Сам газ не будет распространяться по морю — да, он выйдет наружу, принесёт какой-то вред, но слово "катастрофа" здесь не применимо", — сказал Болов.

С ним согласился и другой специалист — бывший руководитель Российского центра подготовки спасателей Александр Гофштейн. Он подчеркнул, что аварии на нефтепроводах куда серьёзнее, чем то, что произошло на "Северных потоках".

Боррель счёл неслучайными инциденты на "Северных потоках"

Боррель счёл неслучайными инциденты на "Северных потоках"

Напомним, 26 сентября стало известно о резком падении давления на нитке А "Северного потока – 2", она была заполнена техническим газом. Позже сообщалось, что падение давления зафиксировали и на обеих нитках газопровода "Северный поток". В компании Nord Stream AG подчеркнули, что одновременные разрушения на трёх нитках обоих газопроводов носят беспрецедентный характер. Не исключено, что к ЧП могла привести диверсия, а шведские сейсмологи даже зафиксировали два взрыва в районе "Северных потоков".

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Twitter / Forsvaret

Максим Плетнёв

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