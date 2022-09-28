Песков: Бюджет выдержит рост соцобязательств после вхождения в РФ новых регионов
Российский бюджет выдержит социальные обязательства при росте населения страны после вхождения в состав новых регионов. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Выдержит. Является ли это предметом для очень серьёзной работы, рассчитанной на перспективу? Да, является. Предстоит серьёзная работа", — сказал пресс-секретарь российского лидера.
Напомним, 27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях завершилось голосование на референдумах по вопросам вхождения в состав России. Результаты волеизъявления на участках в РФ уже подсчитаны и объявлены. Также ночью стало известно, что абсолютное большинство жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, голосовавших на местах, также высказались за.
ТАСС / Егор Алеев