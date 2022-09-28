Песков уверен, что зерновая сделка должна работать ради изначальной цели

Все стороны заинтересованы в функционировании соглашения по вывозу украинского зерна, но оно должно идти беднейшим странам, как и планировалось изначально. Об этом в беседе с журналистами в среду заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Все заинтересованы в том, чтобы эта сделка работала, но чтобы она работала ради своей изначальной цели — ради того, чтобы зерно пошло на рынки беднейших стран", — указал представитель Кремля.

Ранее президент Владимир Путин назвал хищническим поведение коллективного Запада на мировом рынке продовольствия. В качестве примера такого "хищничества" российский лидер привёл тот факт, что цена продовольствия на мировом рынке хотя и вернулась на уровни начала года, но при этом на 40% выше, чем в 2020 году. Кроме того, Путин резко отозвался о ситуации с вывозом зерна с территории Украины в другие страны мира, назвав её "сплошным надувательством". Как заметил глава государства, из целого ряда кораблей, которые покинули Украину, лишь четыре отправились в беднейшие страны планеты, тогда как большая часть — в Евросоюз.