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28 сентября, 10:02

Песков: Введение режима КТО в Донбассе и на освобождённых территориях не обсуждалось

Введение режима контртеррористической операции на территориях республик Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областей зависит исключительно от решения Верховного главнокомандующего и президента страны, однако пока таких решений в Кремле не принималось. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Мне неизвестно об этом. В любом случае, это может быть только решение Верховного главнокомандующего и президента страны", сказал представитель Кремля.

Песков: США всё больше стремятся к тому, чтобы стать стороной украинского конфликта

Песков: США всё больше стремятся к тому, чтобы стать стороной украинского конфликта

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя пригрозил Украине новыми референдумами, если Киев не изменит нынешнюю политику.

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ТАСС / Алеев Егор

Александр Юнашев

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