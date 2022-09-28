Песков: Введение режима КТО в Донбассе и на освобождённых территориях не обсуждалось

Введение режима контртеррористической операции на территориях республик Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областей зависит исключительно от решения Верховного главнокомандующего и президента страны, однако пока таких решений в Кремле не принималось. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Мне неизвестно об этом. В любом случае, это может быть только решение Верховного главнокомандующего и президента страны", — сказал представитель Кремля.