Москвичам рассказали, когда в столице может выпасть первый снег
Синоптик Позднякова: Первый снег в Москве может выпасть в последней декаде октября
Первый снег в Москве может выпасть в последней декаде октября. Об этом в беседе с изданием "Москва 24" рассказала ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова. По её словам, низкие температуры ночью наиболее вероятны именно в это время. Причём в дневные часы в данный период также не стоит ждать потепления.
"Это как раз все условия для того, чтобы осадки выпадали в полутвёрдой или твёрдой фазе. Это будут дожди и мокрый снег или в чистом виде снег, но, скорее всего, всё-таки он будет мокрый. Но в любом случае он появится за окнами наших домов", — рассказала Позднякова.
Эксперт добавила, что ближайших заморозков москвичам стоит ждать в ночь на пятницу, 30 сентября. В пониженных местах рельефа температура воздуха будет опускаться до слабоотрицательных значений, заключила специалист.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд предупредил о ночных заморозках в ряде регионов России. Мокрый снег, ночные заморозки и гололёдные явления прогнозируются, в частности, в Пермском крае, Челябинской и Свердловской областях.
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