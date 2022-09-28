Москвичам рассказали, когда в столице может выпасть первый снег

Первый снег в Москве может выпасть в последней декаде октября. Об этом в беседе с изданием "Москва 24" рассказала ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова. По её словам, низкие температуры ночью наиболее вероятны именно в это время. Причём в дневные часы в данный период также не стоит ждать потепления.

"Это как раз все условия для того, чтобы осадки выпадали в полутвёрдой или твёрдой фазе. Это будут дожди и мокрый снег или в чистом виде снег, но, скорее всего, всё-таки он будет мокрый. Но в любом случае он появится за окнами наших домов", — рассказала Позднякова.

Эксперт добавила, что ближайших заморозков москвичам стоит ждать в ночь на пятницу, 30 сентября. В пониженных местах рельефа температура воздуха будет опускаться до слабоотрицательных значений, заключила специалист.