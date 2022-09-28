Дмитрий Гоблин Пучков сравнил с анекдотом благодарность Польши за ЧП на "Северных потоках"
После ЧП на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" стоит обратить внимание на действия США и Польши. Об этом заявил писатель и переводчик Дмитрий Гоблин Пучков в беседе с телеканалом "360". Он также напомнил слова экс-главы польского МИД Радека Сикорского, который успел поблагодарить за случившееся Вашингтон.
"Кто-то же устроил взрывы на СП. Очевидно, что ждут какой-то реакции, что за этим что-то последует. <…> А американцы вон суетятся. Элемент пропаганды, так скажем", — отметил Пучков.
Комментируя высказывание Сикорского, писатель отметил, что в русскоязычной культуре есть пласт анекдотов про чукчу, когда он попадает из тундры в город и сталкивается со всякими трудностями. При этом эти шутки добрые.
"А вот в Соединённых Штатах есть такой термин — polish joke, это польский анекдот про дебила, дегенерата, неспособного к мышлению как таковому. Вот за таких считают американцы поляков. Очевидно, небезосновательно. Вот лишнее тому подтверждение", — добавил Пучков.
Напомним, ранее стало известно о резком падении давления на нитке А "Северного потока – 2", она была заполнена техническим газом. Позже сообщалось, что падение давления зафиксировали и на обеих нитках газопровода "Северный поток". В компании Nord Stream AG подчеркнули, что одновременные разрушения на трёх нитках обоих газопроводов носят беспрецедентный характер. Не исключено, что к ЧП могла привести диверсия, а шведские сейсмологи даже зафиксировали два взрыва в районе "Северных потоков".
Getty Images / Danish Defence