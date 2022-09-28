Дмитрий Гоблин Пучков сравнил с анекдотом благодарность Польши за ЧП на "Северных потоках"

После ЧП на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" стоит обратить внимание на действия США и Польши. Об этом заявил писатель и переводчик Дмитрий Гоблин Пучков в беседе с телеканалом "360". Он также напомнил слова экс-главы польского МИД Радека Сикорского, который успел поблагодарить за случившееся Вашингтон.

"Кто-то же устроил взрывы на СП. Очевидно, что ждут какой-то реакции, что за этим что-то последует. <…> А американцы вон суетятся. Элемент пропаганды, так скажем", — отметил Пучков.

Комментируя высказывание Сикорского, писатель отметил, что в русскоязычной культуре есть пласт анекдотов про чукчу, когда он попадает из тундры в город и сталкивается со всякими трудностями. При этом эти шутки добрые.