Балицкий обратился к Путину с просьбой принять Запорожскую область в состав России
Глава Администрации Запорожской области Евгений Балицкий обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой принять регион в состав страны.
"Запорожская область обращается к РФ с предложением о принятии Запорожской области в РФ в качестве нового субъекта и заключении международного договора между РФ и Запорожской областью о принятии в РФ Запорожской области и образовании в составе РФ нового субъекта — Запорожская область", — цитирует РИА "Новости" текст обращения Балицкого.
Напомним, 27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях завершилось голосование на референдумах, оно проходило и на местах, и на участках на территории России. В итоге абсолютное большинство избирателей во всех четырёх регионах высказалось за присоединение к нашей стране. Ранее Владимир Сальдо обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением принять Херсонскую область в состав страны. А глава ДНР Денис Пушилин отправился в Москву для завершения юридической части вхождения республики в состав России.
ТАСС / AP