Балицкий обратился к Путину с просьбой принять Запорожскую область в состав России

"Запорожская область обращается к РФ с предложением о принятии Запорожской области в РФ в качестве нового субъекта и заключении международного договора между РФ и Запорожской областью о принятии в РФ Запорожской области и образовании в составе РФ нового субъекта — Запорожская область", — цитирует РИА "Новости" текст обращения Балицкого.