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28 сентября, 10:04

Сальдо обратился к Путину с предложением принять Херсонскую область в состав РФ

Глава Администрации Херсонской области Владимир Сальдо обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением принять регион в состав страны. Об этом он написал в телеграм-канале.

Сальдо напомнил, что в ходе референдума более 87% жителей региона высказались за воссоединение со своей исторической родиной. Голосование, по его словам, было проведено в соответствии со всеми общепризнанными принципами и нормами международного права.

"Я как глава Херсонской области на основании волеизъявления жителей нашего региона обращаюсь к президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину с предложением о принятии Херсонской области в состав Российской Федерации в качестве нового субъекта", — указал он.

Пасечник обратился к Путину с просьбой рассмотреть вхождение ЛНР в состав РФ

Пасечник обратился к Путину с просьбой рассмотреть вхождение ЛНР в состав РФ

Ранее Лайф писал, что глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин отправился в Москву для завершения юридической части вхождения ДНР в состав России. Тоже самое планируют сделать глава ЛНР Леонид Пасечник, а также лидеры Херсонской и Запорожской областей Владимир Сальдо и Евгений Балицкий.

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Telegram-канал Владимира Сальдо

Артур Лапсаков

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