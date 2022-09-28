Сальдо обратился к Путину с предложением принять Херсонскую область в состав РФ

Глава Администрации Херсонской области Владимир Сальдо обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением принять регион в состав страны. Об этом он написал в телеграм-канале.

Сальдо напомнил, что в ходе референдума более 87% жителей региона высказались за воссоединение со своей исторической родиной. Голосование, по его словам, было проведено в соответствии со всеми общепризнанными принципами и нормами международного права.

"Я как глава Херсонской области на основании волеизъявления жителей нашего региона обращаюсь к президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину с предложением о принятии Херсонской области в состав Российской Федерации в качестве нового субъекта", — указал он.