НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
28 сентября, 12:43

Переживающих за блокировку YouTube россиян успокоили

Глава Минцифры Шадаев: Закрывать YouTube в России по-прежнему не планируется

В настоящий момент планов по закрытию видеохостинга YouTube в России нет. Об этом журналистам заявил глава Минцифры Максут Шадаев.

"У нас по-прежнему нет планов закрывать YouTube", — сказал министр.

Обнародован список IT-специальностей для отсрочки от призыва

Обнародован список IT-специальностей для отсрочки от призыва

Ранее сервисы "ВКонтакте" (основные приложения — VK и "ВК Музыка") внезапно пропали из App Store вечером 26 сентября. При этом причина их блокировки официально не называется. Эксперт Владимир Зыков назвал данное решение Apple ударом ножом в спину. По его мнению, такие действия могут быть связаны с желанием ввести санкции против гендиректора VK Владимира Кириенко, которого уже "наказали" в феврале. Сегодня РКН потребовал объяснить причины удаления VK и других российских приложений из Аpp Store.

Обложка ©

Shutterstock

Светлана Оперук

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров