Переживающих за блокировку YouTube россиян успокоили

Ранее сервисы "ВКонтакте" (основные приложения — VK и "ВК Музыка") внезапно пропали из App Store вечером 26 сентября. При этом причина их блокировки официально не называется. Эксперт Владимир Зыков назвал данное решение Apple ударом ножом в спину. По его мнению, такие действия могут быть связаны с желанием ввести санкции против гендиректора VK Владимира Кириенко, которого уже "наказали" в феврале. Сегодня РКН потребовал объяснить причины удаления VK и других российских приложений из Аpp Store.