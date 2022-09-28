В Иркутске ищут хозяев псу, который из-за мобилизации остался без семьи
В Иркутске питомник взял на передержку пса мобилизованного мужчины и ищет новых хозяев
Волонтёры иркутского питомника К-9 ищут людей, которые будут готовы приютить собаку мобилизованного иркутянина. Как рассказывает kp.ru, собаку мужчина передал прямо у военкомата.
В питомник позвонили друзья 43-летнего мужчины, который живёт один. Средств на содержание метиса овчарки по кличке Ника у него также нет. Волонтёры откликнулись на помощь, ранним утром у военкомата забрав собаку.
Собака Ника мобилизованного жителя Иркутска в питомнике. Видео © VK / Питомник К-9 Иркутск
"Мужчина очень переживает за судьбу питомца. Но мы его успокоили, заверили, что с Никой всё будет в порядке. Пусть спокойно служит и знает, что собака будет его ждать!" — рассказал руководитель К-9 Вячеслав Славин.
Разлуку переживает и сама Ника. Она постоянно дрожит и норовит спрятаться в самый угол вольера, но агрессию не проявляет. Животное абсолютно здорово, сейчас сотрудники учреждения ищут временных хозяев для Ники. Славин призвал иркутян обращаться в питомник в похожих ситуациях и пообещал, что сотрудники позаботятся о животных.
Ранее призывникам с жалобами на здоровье рассказали, как изменить группу годности. По словам врача Сергея Броницкого, если призывник подкрепит свои жалобы медицинским заключением, то это будет серьёзным поводом для проведения дополнительного обследования, а затем уже по результатам будет проведена военно-врачебная комиссия.
VK / Питомник К-9 Иркутск