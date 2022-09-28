"Люди устали бояться": Ни одна провокация на референдумах не увенчалась успехом, заявили в ОП РФ
Член ОП РФ Булгакова: Референдумы прошли без нарушений, провокации не увенчались успехом
Референдумы о вхождении в состав РФ, прошедшие в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, прошли без нарушений, хотя организаторы и участники голосования находились под информационным давлением и даже обстрелами. Об этом заявила зампредседателя Координационного совета при ОП РФ по общественному контролю за голосованием Алёна Булгакова.
"Люди устали бояться. И сегодня они определили свою судьбу. Ни одна провокация не увенчалась успехом! Сегодня мы видим уровень подготовки организаторов. Нам пора говорить о том, что процесс превосходит все международные стандарты", — приводятся её слова в телеграм-канале Общественной палаты РФ.
Булгакова также отметила, что в целях безопасности на участках голосования не было камер, однако сами участники референдумов не боялись общаться со СМИ и международными наблюдателями.
Напомним, 27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях завершилось голосование на референдумах по вопросам вхождения в состав России. Результаты волеизъявления на участках в РФ уже подсчитаны и объявлены. Также ночью стало известно, что абсолютное большинство жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, голосовавших на местах, также высказались "за".
ТАСС / Михаил Терещенко