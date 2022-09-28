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28 сентября, 12:30

Анну Семенович на Украине признали угрозой нацбезопасности

Украинский Минкульт по представлению СБУ внёс российскую певицу Анну Семенович в перечень лиц, угрожающих национальной безопасности. Об этом в среду сообщила пресс-служба ведомства.

С 26 сентября артистке запрещён въезд на Украину. По данным местных СМИ, такое решение было принято из-за поддержки Семенович политики российских властей и посещения российских военнослужащих, участвующих в спецоперации.

Сейчас в чёрный список Минкульта Украины входят 210 человек, Семенович занимает 158 строчку.

СБУ извинилась перед украинским актёром за внесение его в чёрный список

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А ранее в этот список попал генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселёв. К слову, сам телеведущий ранее назвал утверждения о том, что он угрожает нацбезопасности Незалежной, смешными и напомнил, что в его отношении уже действуют украинские санкции.

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ТАСС / Максим Григорьев

Александра Вишнякова

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