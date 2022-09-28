Политолог восхитился людьми, голосовавшими на референдумах вопреки угрозам Киева

Главное, что жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей не побоялись прийти и проголосовать за вхождение их территорий в состав России. Хотя опасения, что им может отомстить киевский режим, были, подчеркнул в беседе с Лайфом политолог и кандидат философских наук Борис Вадимович.

"Высокая явка, высокое число проголосовавших "за". Самое главное, что надо отметить, — люди не испугались прийти и оставить свои голоса. Потому что, конечно, здесь был для них страх и были опасения, что может вернуться украинская власть и будет месть", — сказал эксперт.

По его словам, тот факт, что люди всё равно пришли на референдумы, несмотря на угрозы Киева, заслуживает высокой оценки. Голосование на этих территориях прошло более спокойно, чем можно было ожидать. Любые происшествия там удалось предотвратить и обеспечить безопасность городам и их жителям, подчеркнул собеседник Лайфа.