Политолог восхитился людьми, голосовавшими на референдумах вопреки угрозам Киева
Политолог Вадимович: Референдумы состоялись вопреки опасениям людей
Главное, что жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей не побоялись прийти и проголосовать за вхождение их территорий в состав России. Хотя опасения, что им может отомстить киевский режим, были, подчеркнул в беседе с Лайфом политолог и кандидат философских наук Борис Вадимович.
"Высокая явка, высокое число проголосовавших "за". Самое главное, что надо отметить, — люди не испугались прийти и оставить свои голоса. Потому что, конечно, здесь был для них страх и были опасения, что может вернуться украинская власть и будет месть", — сказал эксперт.
По его словам, тот факт, что люди всё равно пришли на референдумы, несмотря на угрозы Киева, заслуживает высокой оценки. Голосование на этих территориях прошло более спокойно, чем можно было ожидать. Любые происшествия там удалось предотвратить и обеспечить безопасность городам и их жителям, подчеркнул собеседник Лайфа.
"Мы слышали про какие-то террористические действия, но они быстро были купированы. Это хороший признак", — добавил политолог.
Напомним, 27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях завершилось голосование на референдумах по вопросам вхождения в состав России. Результаты волеизъявления на участках в РФ уже подсчитаны и объявлены. Также ночью стало известно, что абсолютное большинство жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, голосовавших на местах, также высказались "за".
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ТАСС / Дмитрий Феоктистов