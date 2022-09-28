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28 сентября, 12:12

Обвиняемый в уклонении от армии хоккеист Лукин заявил о готовности служить

<p>Владислав Лукин. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/wall107903595_65263?z=photo-17303113_457254712/wall107903595_65263" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Салават Юлаев"</a></p>

Владислав Лукин. Обложка © VK / "Салават Юлаев"

Российский хоккеист Владислав Лукин, бывший игрок уфимского "Салавата Юлаева", в ходе судебного заседания заявил о готовности пройти срочную службу в армии по повестке. Об этом сообщил адвокат подсудимого.

"Лукин готов идти защищать Родину, как ему придёт повестка, как и всем остальным", — приводит телеканал "360" его слова.

На слушании в Ленинском районном суде Уфы спортсмен сказал, что полностью признаёт вину. Приговор ему должны огласить уже завтра, 29 сентября.

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Напомним, 25-летнего Лукина обвиняют в даче взятки в крупном размере за уклонение от службы в армии. Деньги он передал через посредника, в отношении которого также возбуждено уголовное дело. Ранее спортсмен признался в содеянном.

Наталья Исакова

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