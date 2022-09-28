Слова представителя ОБСЕ о "незаконности" референдумов сочли выходом за рамки компетенции

Слова директора Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Маттео Мекаччи о референдумах в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях выходят за рамки его компетенции. Об этом заявили в Российском общественном институте избирательного права (РОИИП).

"Директор БДИПЧ ОБСЕ М. Мекаччи, объявив результаты демократического волеизъявления "незаконными", тем более не дожидаясь их итогов, выходит за рамки своей компетенции. Впрочем, населению Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей нет никакого дела до мнения М. Мекаччи. Оно сделало свой выбор и реализовало право самостоятельно решать свою судьбу", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте организации.