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28 сентября, 11:21

Слова представителя ОБСЕ о "незаконности" референдумов сочли выходом за рамки компетенции

В РОИИП заявили, что слова Мекаччи о референдумах выходят за рамки его компетенции

Слова директора Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Маттео Мекаччи о референдумах в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях выходят за рамки его компетенции. Об этом заявили в Российском общественном институте избирательного права (РОИИП).

"Директор БДИПЧ ОБСЕ М. Мекаччи, объявив результаты демократического волеизъявления "незаконными", тем более не дожидаясь их итогов, выходит за рамки своей компетенции. Впрочем, населению Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей нет никакого дела до мнения М. Мекаччи. Оно сделало свой выбор и реализовало право самостоятельно решать свою судьбу", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте организации.

В РОИИП также отметили, что заявление руководства структуры, созданной в том числе для независимого международного наблюдения за голосованиями на пространстве ОБСЕ, было сделано в отсутствие наблюдателей организации на референдумах. Кроме того, высказывание диссонирует с целями, ради которых создавалось учреждение. В институте избирательного права уточнили, что анализ деятельности ОБСЕ говорит об усилении политизации международного наблюдения за электоральными процессами и преобладании двойных стандартов в деятельности организации.

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Напомним: 27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях завершилось голосование на референдумах по вопросам вхождения в состав России. Результаты волеизъявления на участках в РФ уже подсчитаны и объявлены. Также ночью стало известно, что абсолютное большинство жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, голосовавших на местах, также высказались за.

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ТАСС / Александр Река

Варвара Романова

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