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28 сентября, 11:13

Мужчинам призывного возраста не запрещали выезжать за пределы РФ

"Объясняем.рф": Мужчинам призывного возраста не ограничивали выезд из России

Мужчины призывного возраста могут выезжать за пределы России при частичной мобилизации. Такие разъяснения на соответствующий вопрос дал портал "Объясняем.рф".

"В условиях частичной мобилизации ограничений на перемещение граждан России не предусматривается", — говорится в публикации.

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"Объясняем.рф" уточняет, какие артисты могут подпасть под частичную мобилизацию

Там также уточнили, что в связи с частичной мобилизацией не планируется вводить ограничения на выдачу загранпаспортов. Однако есть и исключения: уже призванным на службу или получившим повестку в выдаче документа будет отказано. При этом в уведомлении гражданина известят о причинах отказа, сроках его действия и органе, который взял на себя ответственность за ограничения.

Кроме того, подчёркивается, что россиян не будут лишать гражданства за уклонение от мобилизации, если гражданство было получено законно.

Ранее портал также уточнил, что россиян, уволившихся в запас со службы по контракту, будут включать в перечень приоритетных категорий для мобилизации.

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ТАСС / Фадеичев Сергей

Максим Плетнёв
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