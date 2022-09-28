Мужчинам призывного возраста не запрещали выезжать за пределы РФ

Мужчины призывного возраста могут выезжать за пределы России при частичной мобилизации. Такие разъяснения на соответствующий вопрос дал портал "Объясняем.рф".

"В условиях частичной мобилизации ограничений на перемещение граждан России не предусматривается", — говорится в публикации.

Там также уточнили, что в связи с частичной мобилизацией не планируется вводить ограничения на выдачу загранпаспортов. Однако есть и исключения: уже призванным на службу или получившим повестку в выдаче документа будет отказано. При этом в уведомлении гражданина известят о причинах отказа, сроках его действия и органе, который взял на себя ответственность за ограничения.

Кроме того, подчёркивается, что россиян не будут лишать гражданства за уклонение от мобилизации, если гражданство было получено законно.