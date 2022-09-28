"Людей должно это напрягать": Наташу Королёву осудили за выступление в цветах флага Украины в Москве

Певица Наташа Королёва вызвала немалый скандал недавней выходкой. Во время концерта в Москве она исполнила композицию "Жёлтые тюльпаны" на фоне жёлтых цветов. При этом сама певица была одета в синее платье. Такая цветовая композиция не могла не напомнить поклонникам флаг Украины. Сейчас многие в соцсетях осуждают Королёву за поддержку киевского режима, а её коллега по цеху Юрий Лоза считает, что подобные действия со стороны исполнительницы неуважительны по отношению к фанатам.

"Людей должно это напрягать, потому что сейчас идёт мобилизация. Люди отправляют на фронт своих отцов, детей, сыновей, мужей. Они приходят на концерт и видят, что артистка, скажем так, демонстративно поддерживает украинцев. Наверное, это неправильно", — приводит слова композитора Пятый канал.

При этом Лоза считает, что в поведении певицы украинского происхождения нет ничего сверхъестественного. Он предположил, что Королёва всегда была на стороне Киева, просто публично никогда не высказывалась на этот счёт. При этом композитор возмутился отсутствием определённой цензуры на российской сцене. К таким вещам лояльно относиться не следует, резюмировал он.