"Чемодан, вокзал, Сербия": Блогер Хованский покинул Россию

Блогер Юрий Хованский сообщил, что покинул Россию и перебрался в Сербию. Его слова приводит телеграм-канал "Осторожно, новости".

"Да, я покинул страну, потому что, когда я сел в СИЗО, надо мной полстраны смеялось: мол, тебя предупреждали, почему ты тогда не собрал вещи и не уехал. Теперь как будто меня предупреждают десятки тысяч, <…> поэтому я ноги в руки и решил не дожидаться", — сказал Хованский.

Блогер добавил, что сейчас многие смеются над ним и говорят, что он больной, не служил и его никто не будет призывать, однако проверять это он не собирается.

"Поэтому получил свой загранпаспорт — и чемодан, вокзал, Сербия. Надеюсь, там мне будут рады", — заключил Хованский.