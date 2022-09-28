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28 сентября, 10:49

"Чемодан, вокзал, Сербия": Блогер Хованский покинул Россию

Блогер Юрий Хованский уехал из России в Сербию

Блогер Юрий Хованский сообщил, что покинул Россию и перебрался в Сербию. Его слова приводит телеграм-канал "Осторожно, новости".

"Да, я покинул страну, потому что, когда я сел в СИЗО, надо мной полстраны смеялось: мол, тебя предупреждали, почему ты тогда не собрал вещи и не уехал. Теперь как будто меня предупреждают десятки тысяч, <…> поэтому я ноги в руки и решил не дожидаться", — сказал Хованский.

Блогер добавил, что сейчас многие смеются над ним и говорят, что он больной, не служил и его никто не будет призывать, однако проверять это он не собирается.

"Поэтому получил свой загранпаспорт — и чемодан, вокзал, Сербия. Надеюсь, там мне будут рады", — заключил Хованский.

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Ранее Лайф рассказывал, как блогер Макс +100500 хотел уехать в Казахстан, но его развернули на самой границе. Как говорят очевидцы, он с несчастным видом пешком шёл обратно от российского КПП.

Обложка ©

VK / Юрий Хованский

Артур Лапсаков

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