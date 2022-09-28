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Регион
Опубликовано 28 сентября 2022, 10:39
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Минобороны сообщило о ликвидации свыше 90 бойцов ВСУ и наёмников в районе Николаева

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал о новых потерях украинских войск. Так, за минувшие сутки российские военные в районе Николаева ликвидировали свыше 90 бойцов ВСУ, в числе которых были и иностранные наёмники.

По словам генерал-лейтенанта, речь идёт о 28-й механизированной и 59-й мотопехотной бригадах ВСУ, которые были накрыты огнём российских военных. Вместе с ними были поражены и подразделения зарубежных бойцов.

"Ликвидировано более 90 военнослужащих и боевиков, а также 18 единиц военной техники", — добавил Конашенков в ходе брифинга.

Боец французского легиона ВСУ и блогер Мали ликвидирован в ходе контрнаступления
Боец французского легиона ВСУ и блогер Мали ликвидирован в ходе контрнаступления

Ранее стало известно, что российские военные уничтожили порядка 300 иностранных наёмников в Николаевской области. Был нанесён ракетный удар по пункту временной дислокации иностранцев, воюющих на стороне Киева. Цель находилась в районе населённого пункта Калиновка.

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Flickr / Ministry of Defense of Ukraine

Наталья Исакова
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