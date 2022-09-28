Минобороны сообщило о ликвидации свыше 90 бойцов ВСУ и наёмников в районе Николаева
Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал о новых потерях украинских войск. Так, за минувшие сутки российские военные в районе Николаева ликвидировали свыше 90 бойцов ВСУ, в числе которых были и иностранные наёмники.
По словам генерал-лейтенанта, речь идёт о 28-й механизированной и 59-й мотопехотной бригадах ВСУ, которые были накрыты огнём российских военных. Вместе с ними были поражены и подразделения зарубежных бойцов.
"Ликвидировано более 90 военнослужащих и боевиков, а также 18 единиц военной техники", — добавил Конашенков в ходе брифинга.
Ранее стало известно, что российские военные уничтожили порядка 300 иностранных наёмников в Николаевской области. Был нанесён ракетный удар по пункту временной дислокации иностранцев, воюющих на стороне Киева. Цель находилась в районе населённого пункта Калиновка.
Flickr / Ministry of Defense of Ukraine