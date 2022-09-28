НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
28 сентября, 10:30

ВКС России поразили производственные цеха украинского бронетанкового завода

Цеха украинского бронетанкового завода, где находились более 90 танков и бронированных машин, были поражены высокоточным ударом российских ВКС. Об этом проинформировал на брифинге в среду официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

"Высокоточным ударом ВКС России в районе города Харькова поражены производственные цеха бронетанкового завода, в которых находилось более 90 танков, а также других боевых бронированных машин для ВСУ", — сообщил представитель военного ведомства.

В Николаеве БТР перелетел через забор от российского удара по военному заводу

В Николаеве БТР перелетел через забор от российского удара по военному заводу

Ранее сообщалось, что российские военные ударили по пункту ремонта техники ВСУ на заводе "Энергомехкомплект" в Запорожье. В результате было уничтожено 10 орудий полевой артиллерии, в числе которых две американские гаубицы М777.

Обложка ©

ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Алексей Берковиц

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров