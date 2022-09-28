ВКС России поразили производственные цеха украинского бронетанкового завода
Цеха украинского бронетанкового завода, где было более 90 танков и бронированных машин, поражены высокоточным ударом российских ВКС. Об этом проинформировал на брифинге в среду официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
"Высокоточным ударом ВКС России в районе города Харькова поражены производственные цеха бронетанкового завода, в которых находились более 90 танков и других боевых бронированных машин для ВСУ", — сообщил представитель военного ведомства.
Ранее сообщалось, что российские военные ударили по пункту ремонта техники ВСУ на заводе "Энергомехкомплект" в Запорожье. В результате было уничтожено десять орудий полевой артиллерии, в числе которых две американские гаубицы М777.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ