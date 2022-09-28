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Регион
Опубликовано 28 сентября 2022, 10:28
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Истребители ВКС России сбили украинский бомбардировщик Су-24 в Харьковской области

Российские войска уничтожили украинский бомбардировщик Су-24. Об этом в ходе ежедневного брифинга сообщил представитель российского Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, самолёт был сбит в небе над Харьковской областью близ населённого пункта Гусаровка. Для уничтожения бомбардировщика была привлечена истребительная авиация ВКС России.

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Накануне в Минобороны также сообщили, что российским военным удалось сбить сразу два истребителя МиГ-29 Вооружённых сил Украины.

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ТАСС / Федосеев Лев

Максим Плетнёв
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