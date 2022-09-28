Истребители ВКС России сбили украинский бомбардировщик Су-24 в Харьковской области

Российские войска уничтожили украинский бомбардировщик Су-24. Об этом в ходе ежедневного брифинга сообщил представитель российского Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, самолёт был сбит в небе над Харьковской областью близ населённого пункта Гусаровка. Для уничтожения бомбардировщика была привлечена истребительная авиация ВКС России.