Международные наблюдатели заявили о давлении Киева на участников референдумов
Международные наблюдатели заявили о давлении со стороны Киева на участников референдумов о вхождении в состав России в республиках Донбасса, Херсонской и Запорожской областях. Об этом говорится в декларации, обнародованной на пресс-конференции в Москве.
Так, во время голосования, в частности, были зафиксированы обстрелы со стороны Вооружённых сил Украины. Наблюдатели подчеркнули, что подобные действия Киева направлены на лишение возможности граждан освобождённых территорий реализовать своё право.
"Также мы отмечаем беспрецедентное массовое давление СМИ Украины и ряда других зарубежных стран, направленное на воспрепятствование демократическим процедурам", — говорится в декларации наблюдателей.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров счёл итоги референдумов закономерным финалом многолетнего гнёта со стороны Киева. Он назвал историческим день, когда завершилось голосование, и поздравил всех россиян с вхождением в состав страны ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
Напомним, 27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях завершилось голосование на референдумах по вопросам вхождения в состав России. Результаты волеизъявления на участках в РФ уже подсчитаны и объявлены. Также ночью стало известно, что абсолютное большинство жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, голосовавших на местах, также высказались за.
ТАСС / Егор Алеев