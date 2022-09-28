Международные наблюдатели заявили о давлении Киева на участников референдумов

Международные наблюдатели заявили о давлении со стороны Киева на участников референдумов о вхождении в состав России в республиках Донбасса, Херсонской и Запорожской областях. Об этом говорится в декларации, обнародованной на пресс-конференции в Москве.

Так, во время голосования, в частности, были зафиксированы обстрелы со стороны Вооружённых сил Украины. Наблюдатели подчеркнули, что подобные действия Киева направлены на лишение возможности граждан освобождённых территорий реализовать своё право.

"Также мы отмечаем беспрецедентное массовое давление СМИ Украины и ряда других зарубежных стран, направленное на воспрепятствование демократическим процедурам", — говорится в декларации наблюдателей.