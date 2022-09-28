ВС РФ ликвидировали более 150 украинских военных в Харьковской области

Вооружённые силы РФ нанесли удары по пунктам дислокации двух бригад ВСУ в Харьковской области, уничтожив более 150 украинских военных. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В результате массированного огневого удара по пунктам временной дислокации 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Двуречная, Кондрашовка и Петровка Харьковской области ликвидировано более 150 военнослужащих и 12 единиц бронетехники", — отметил он.