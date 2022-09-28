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28 сентября, 10:12

Песков рассказал, изменятся ли цели СВО после референдумов

Песков: Цель по освобождению всей территории ДНР сохраняется

Задача по освобождению всей территории Донецкой Народной Республики в границах 2014 года сохраняется. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Так представитель Кремля ответил на вопрос, можно ли после включения новых регионов в состав РФ утверждать, что цели специальной военной операции (СВО) на Украине будут выполнены.

"Как минимум то, что я вам могу сказать с абсолютной точностью: вы знаете, что не вся территория Донецкой Народной Республики ещё освобождена. Мы говорим о территории, которая находится в границах 2014 года. Поэтому как минимум нужно освободить всю территорию Донецкой Народной Республики", — подчеркнул Песков в беседе с журналистами.

Песков: Введение режима КТО в Донбассе и на освобождённых территориях не обсуждалось

Песков: Введение режима КТО в Донбассе и на освобождённых территориях не обсуждалось

Напомним, 27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях завершилось голосование на референдумах по вопросам вхождения в состав России. Результаты волеизъявления на участках в РФ уже подсчитаны и объявлены. Также ночью стало известно, что абсолютное большинство жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, голосовавших на местах, также высказались за.

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Getty Images / Anadolu Agency / Sefa Karacan

Александр Юнашев

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