Песков рассказал, изменятся ли цели СВО после референдумов

Задача по освобождению всей территории Донецкой Народной Республики в границах 2014 года сохраняется. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Так представитель Кремля ответил на вопрос, можно ли после включения новых регионов в состав РФ утверждать, что цели специальной военной операции (СВО) на Украине будут выполнены.

"Как минимум то, что я вам могу сказать с абсолютной точностью: вы знаете, что не вся территория Донецкой Народной Республики ещё освобождена. Мы говорим о территории, которая находится в границах 2014 года. Поэтому как минимум нужно освободить всю территорию Донецкой Народной Республики", — подчеркнул Песков в беседе с журналистами.