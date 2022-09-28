Песков: Снятия санкций с экспорта удобрений из РФ требуют зерновая сделка и логика

Снятие санкций на экспорт удобрений из России — логичный шаг, который также является частью сделки по вывозу зерна с Украины. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя сообщения о возможной отмене ЕС ограничений с поставок российских удобрений.

"Логика требует этого", — сказал пресс-секретарь президента РФ, отметив, что имеет в виду "логику событий".

Кроме того, он подчеркнул, что формат договорённостей в рамках зерновой сделки "подразумевал ликвидацию этих искусственных ограничений, которые затрудняли попадание российских удобрений на международные рынки, включая беднейшие страны".