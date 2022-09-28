Песков: Снятия санкций с экспорта удобрений из РФ требуют зерновая сделка и логика
Снятие санкций на экспорт удобрений из России — логичный шаг, который также является частью сделки по вывозу зерна с Украины. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя сообщения о возможной отмене ЕС ограничений с поставок российских удобрений.
"Логика требует этого", — сказал пресс-секретарь президента РФ, отметив, что имеет в виду "логику событий".
Кроме того, он подчеркнул, что формат договорённостей в рамках зерновой сделки "подразумевал ликвидацию этих искусственных ограничений, которые затрудняли попадание российских удобрений на международные рынки, включая беднейшие страны".
Ранее Лайф рассказывал, что президент РФ Владимир Путин посетовал на хищническое поведение Запада на мировом рынке продовольствия. Глава государства добавил, что санкции на экспорт российского зерна и удобрений грозят глобальным кризисом, к которому мир идёт уже несколько лет.
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