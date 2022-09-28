Песков: Путин пока не планирует выступать с отдельным обращением по итогам референдумов

Президент РФ Владимир Путин пока не планирует выступать с отдельным обращением по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"В настоящий момент нет. Но в случае, если какие-то мероприятия [будут запланированы] и когда, скажем так, они уже возникнут — мы будем вас своевременно информировать", — отметил представитель Кремля.