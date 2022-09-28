НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
28 сентября, 10:06

Песков: Путин пока не планирует выступать с отдельным обращением по итогам референдумов

Президент РФ Владимир Путин пока не планирует выступать с отдельным обращением по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"В настоящий момент нет. Но в случае, если какие-то мероприятия [будут запланированы] и когда, скажем так, они уже возникнут — мы будем вас своевременно информировать", — отметил представитель Кремля.

Песков: Бюджет выдержит рост соцобязательств после вхождения в РФ новых регионов

Песков: Бюджет выдержит рост соцобязательств после вхождения в РФ новых регионов

Напомним: 27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях завершилось голосование на референдумах по вопросам вхождения в состав РФ. Результаты волеизъявления на участках в РФ уже подсчитаны и объявлены. Также ночью стало известно, что абсолютное большинство жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, голосовавших на местах, также высказались за.

Обложка ©

ТАСС / POOL / Илья Питалев

Александр Юнашев

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров