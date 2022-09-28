Песков: Путин пока не планирует выступать с отдельным обращением по итогам референдумов
Президент РФ Владимир Путин пока не планирует выступать с отдельным обращением по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"В настоящий момент нет. Но в случае, если какие-то мероприятия [будут запланированы] и когда, скажем так, они уже возникнут — мы будем вас своевременно информировать", — отметил представитель Кремля.
Напомним: 27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях завершилось голосование на референдумах по вопросам вхождения в состав РФ. Результаты волеизъявления на участках в РФ уже подсчитаны и объявлены. Также ночью стало известно, что абсолютное большинство жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, голосовавших на местах, также высказались за.
ТАСС / POOL / Илья Питалев