Мнение западных стран относительно итогов референдумов по вхождению в состав РФ ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей не будут иметь значения, ведь жители этих территорий однозначно выразили своё желание. И теперь Россия готова выполнить их волю. Когда освобождённые территории войдут в состав РФ, изменится характер спецоперации на Украине, ведь тогда защита граждан этих республик и областей станет обязанностью государства. Об этом сообщили эксперты Независимого общественного мониторинга (НОМ).

По словам политолога Натальи Голубковой, заявления западных лидеров о референдумах по вхождению освобождённых территорий в состав РФ демонстрируют то, что право народов на самоопределение идёт вразрез с их интересами. У некоторых территорий оно признаётся, как в случае с Тайванем и Косовом, а у кого-то — нет, например у Южной Осетии, Абхазии и Донбасса. По словам эксперта, западные страны не заинтересованы в соблюдении электоральных процедур, демократичности избирательного процесса.

При этом доцент кафедры социологии и политологи Воронежского госуниверситета, доктор политических наук Роман Савенков подчеркнул, что референдум является единственным легитимным способом реализации права народов на самоопределение, свободное обеспечение социального, культурного развития, установление своего политического статуса. И требования к этому процессу весьма прозрачны: исключение давления на граждан в ходе их волеизъявления, возможность голосования всех избирателей и обеспечение независимого наблюдения.

"На территориях ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей референдумы прошли при высокой явке, несмотря на информационное давление со стороны Запада, угрозы террористических актов и физической расправы. Именно в таких условиях тестируется готовность людей стать гражданами РФ, их готовность бороться за своё право говорить на русском языке", — отметил Савенков.

Причём проголосовать на референдумах смогли и граждане, которые временно находятся в России из-за военной угрозы. Эксперт уверен, что характер спецоперации на Украине кардинально изменится, когда освобождённые территории войдут в состав РФ. По его словам, тогда государство и общество возьмут на себя обязанность защищать жителей этих республик и областей.